Воды и света нет, но вы держитесь: жители Кишинева останутся без главных удобств — где живут «счастливчики»

«Premier Energy Distribution» сообщает, что 22 марта будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.
Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам:
Ботаника:
ул. Х. Морий, 1−19, 2−20, Минск, 6/1, 8, 9−23, Таллин, 21, Ташкент, 2−20, 3−17 — с 09:00 до 18:00.
ул. Мунчешть, 364, Пэдурий, 17−21, 21/1, 21/2 — с 09:00 до 17:00.
бул. Дачия, 65, 65/1, 65/3, 65/4, 65/5, 65/19, 65/21, 67/1, 71/1, 71/2, 71/4, 71/5, 71/6, 71/8, Куза-Водэ, 16/1, 16/2, 16/4, 16/5, 18, 18/2, 18/5, Дачия, 26, 26/1, 28, 28/2, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 38/3, 999, 9999, Траян, 1, 1/1, ½, ⅓, 5/2 — с 08:50 до 13:00.
Буюканы:
Балкань, 12 — с 09:30 до 17:00.
Рышкановка:
ул. А. Дога, 4, 37, 38, 39/1, 39/1A, 39/2, 39/3, 41/1, Крынгулуй, 12, Д. Рышкану, 16, 18, 18/1, 20/1, 20/2, 20/5, Т. Владимиреску, 6, 8, 8/1, 10/1, 10/1A, 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/7, 14 — с 09:00 до 17:00.
Также некоторые жители Кишинёва останутся в пятницу без воды. О плановых отключениях на 22 марта сообщает поставщик услуги.
Так, с 08:50 до 13:00 из-за работ компании «Premier Energy Distribution» возможно отключение воды по адресам:
Аэропорт, бул. Дачия, 67/3, 67/1, 69/1, 65.
Кроме того, с 09:00 до 20:00 без воды останутся потребители по адресам:
бул. Траян, 21/5, 22, 23, 25 (в том числе с дробью), Гренобле, 193 (в том числе с дробью).