В Красноярском крае остро стоит вопрос о переселении жителей Недокуры

В Кежемском районе Красноярского края есть поселок Недокура. Он стоит на берегу Ангары, в нем живут 156 человек. В 2017 году все окрестные села расселили из-за строительства Богучанской ГЭС. А Недокура осталась и теперь до ближайшего населенного пункта — поселка Таежный — нужно пересекать саму Ангару. Дорога до Недокуры разбита, ремонтировать ее затратно и в целом экономически нецелесообразно.
На это обратил внимание депутатов Заксобрания края уполномоченный по правам человека Марк Денисов. Он назвал сложившиеся обстоятельства чрезвычайными. И попросил помочь в разработке комплекса мер по переселению жителей поселка.
Спикер Алексей Додатко сообщил, что в рамках действующих нормативных актов расселение практически невозможно, необходимо принятие соответствующего закона. Однако это не означает «нет». На следующей неделе должно пройти совещание по этому вопросу на уровне председателя правительства края. Депутаты будут держать проблему на контроле.