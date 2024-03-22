В Красноярском крае остро стоит вопрос о переселении жителей Недокуры

В Кежемском районе Красноярского края есть поселок Недокура. Он стоит на берегу Ангары, в нем живут 156 человек. В 2017 году все окрестные села расселили из-за строительства Богучанской ГЭС. А Недокура осталась и теперь до ближайшего населенного пункта — поселка Таежный — нужно пересекать саму Ангару. Дорога до Недокуры разбита, ремонтировать ее затратно и в целом экономически нецелесообразно.