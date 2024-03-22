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В Воронеже проснулись клещи

Горожане заметили кровососов на своей одежде после прогулок.

Источник: Комсомольская правда

Воронежцы сообщили о пробуждении после зимней спячки иксодовых клещей. Паразитов они обнаружили на своей одежде после посещения лесопарков.

В последние годы в городе и области отмечается тенденция к раннему пробуждению клещей. Они начинают нападать на отдыхающих людей и животных уже с конца марта, как только в лесопосадках и на опушках сходит снег. Паразитов даже не пугают ночные морозы.

Будьте осторожны! Отправляясь на природу, не забывайте пользоваться репеллентами. Клещи являются переносчиками опасных болезней.

флора и фауна
здоровье