В Воронеже проснулись клещи

Воронежцы сообщили о пробуждении после зимней спячки иксодовых клещей. Паразитов они обнаружили на своей одежде после посещения лесопарков.
В последние годы в городе и области отмечается тенденция к раннему пробуждению клещей. Они начинают нападать на отдыхающих людей и животных уже с конца марта, как только в лесопосадках и на опушках сходит снег. Паразитов даже не пугают ночные морозы.
Будьте осторожны! Отправляясь на природу, не забывайте пользоваться репеллентами. Клещи являются переносчиками опасных болезней.