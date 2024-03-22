В Новосибирске мигрантам могут запретить работать в службах такси

В Новосибирской области могут запретить мигрантам работать в службах такси по патентам.
Проект постановления опубликован на сайте электронной демократии региона. Окончательное решение по вопросу пока не принято. Тема вызвала противоречивые мнения.
Одни полагают, что поездки станут безопаснее. Иностранные водители не всегда знают русский язык. Зачастую пассажиры жалуются на разговоры по мобильному телефону. С другой стороны, поездки в такси могут стать недоступными из-за высокой цены.
Напомним, что в постановлении также есть запрет на работу в магазинах со спиртным и сигаретами для мигрантов. Прием заключений по проекту проходил с 12 по 21 марта. Аналогичные ограничения вводят в разных регионах России, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке труда. Власти реагируют на жалобы и статистику правонарушений в указанных сферах.