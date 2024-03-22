В Новосибирске мигрантам могут запретить работать в службах такси

Напомним, что в постановлении также есть запрет на работу в магазинах со спиртным и сигаретами для мигрантов. Прием заключений по проекту проходил с 12 по 21 марта. Аналогичные ограничения вводят в разных регионах России, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке труда. Власти реагируют на жалобы и статистику правонарушений в указанных сферах.