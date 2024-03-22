Во Владивостоке разгрузят транспортное движение на одном из проблемных участков

Теперь в районе проспекта 100-летия Владивостока, 134, движение станет свободнее. Водители, которые вынуждены сейчас разворачиваться на подъезде к «горбатому» мосту, смогут это сделать гораздо ближе к остановке. Также, предусмотрены дополнительные полосы для съезда к развороту и выезда, чтобы не создавать задержек и заторов на проспекте 100-летия Владивостока.