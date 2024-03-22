Во Владивостоке разгрузят транспортное движение на одном из проблемных участков

Во Владивостоке планируют сделать разворот для легкового транспорта в районе проспекта 100-летия Владивостока. Проект призван существенно улучшить ситуацию с транспортным потоком на одной из самых сложных развязок в краевой столице, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МКУ «Центр организации дорожного движения».
Теперь в районе проспекта 100-летия Владивостока, 134, движение станет свободнее. Водители, которые вынуждены сейчас разворачиваться на подъезде к «горбатому» мосту, смогут это сделать гораздо ближе к остановке. Также, предусмотрены дополнительные полосы для съезда к развороту и выезда, чтобы не создавать задержек и заторов на проспекте 100-летия Владивостока.
Кроме того, в рамках проекта будет проведена модернизация автобусной остановки «Фабрика Заря» в направлении из города. Здесь будет обустроена посадочная площадка, а автобусы будут останавливаться вдоль проспекта 100-летия Владивостока. Для удобства парковки легкового транспорта и обеспечения сквозного проезда будет предусмотрен внутренний карман за посадочной площадкой.