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Три месяца проезда в метро Москвы подарят пассажиру, который совершит 100-миллионную поездку по биометрии

Пассажиру, который совершит 100-миллионную поездку по биометрии, подарят три месяца бесплатного проезда в столичном метро. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Для пассажира, который совершит 100-миллионную поездку по биометрии, мы подготовили приятный подарок — три месяца бесплатного проезда в метро. Сейчас самый инновационный способ оплаты доступен на всех станциях МЦК, речном транспорте и “Аэроэкспрессе”. Мы продолжим развивать в городском транспорте удобные отечественные платежные сервисы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Как уточняется, победитель получит push-уведомление о выигрыше на смартфон. Бесплатные поездки начнутся с 1 апреля.

В пресс-службе напомнили, что для подключения к оплате по биометрии, необходимо зарегистрироваться в системе через приложение «Метро Москвы».

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