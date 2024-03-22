Три месяца проезда в метро Москвы подарят пассажиру, который совершит 100-миллионную поездку по биометрии

«Для пассажира, который совершит 100-миллионную поездку по биометрии, мы подготовили приятный подарок — три месяца бесплатного проезда в метро. Сейчас самый инновационный способ оплаты доступен на всех станциях МЦК, речном транспорте и “Аэроэкспрессе”. Мы продолжим развивать в городском транспорте удобные отечественные платежные сервисы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.