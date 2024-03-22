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Кто пройдет парадом по главной площади Волгограда 9 мая, рассказали в МЧС

Спасатели — постоянные участники Парада Победы на площади Павших Борцов, в этом году их ряды пополнят новые участники.

Источник: Аргументы и факты

9 мая 2024 года в Волгограде будут праздновать 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В этот день в областном центре планируется провести традиционный парад. Его постоянными участниками являются сотрудники регионального главка МЧС, напоминает riac34.ru.

«Впервые к кадетам-мальчикам из профильных классов на площади Павших Борцов будут маршировать и кадеты-девочки. Отбор будет жестким — комиссия проверяет строевую выучку каждого кандидата. Тех, кто попадет в сформированные парадные расчеты, ждут многочасовые тренировки», — уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

В спасательном ведомстве убеждены, что участие в параде Победы станет одним из главных событий в жизни этих ребят.

МЧС