Кто пройдет парадом по главной площади Волгограда 9 мая, рассказали в МЧС

«Впервые к кадетам-мальчикам из профильных классов на площади Павших Борцов будут маршировать и кадеты-девочки. Отбор будет жестким — комиссия проверяет строевую выучку каждого кандидата. Тех, кто попадет в сформированные парадные расчеты, ждут многочасовые тренировки», — уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.