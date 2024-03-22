В Краснодар 22 марта придет похолодание. Территория края окажется под влиянием северной периферии циклона.
«В такой ситуации при облачной с прояснениями погоде, пройдут кратковременные дожди и усилится ветер. Это ограничит приток солнечного тепла», — сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.
Уточняется, что температура воздуха опустится до +9…+11 градусов. Ветер поднимется до 5−10 метров в секунду. 23 марта пройдут дожди и температуры опустятся до +8…+10 градусов.
Ранее «Комсомольская правда» — Кубань сообщала, что в Краснодарском крае прогнозируют дожди и холод.