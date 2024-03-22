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В Краснодар 22 марта придет похолодание

На Кубани в выходные похолодает до +10 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 70% 766 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

В Краснодар 22 марта придет похолодание. Территория края окажется под влиянием северной периферии циклона.

«В такой ситуации при облачной с прояснениями погоде, пройдут кратковременные дожди и усилится ветер. Это ограничит приток солнечного тепла», — сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

Уточняется, что температура воздуха опустится до +9…+11 градусов. Ветер поднимется до 5−10 метров в секунду. 23 марта пройдут дожди и температуры опустятся до +8…+10 градусов.

Ранее «Комсомольская правда» — Кубань сообщала, что в Краснодарском крае прогнозируют дожди и холод.