Синоптики выпустили экстренное предупреждение о непогоде на севере области

В Уралгидрометцентре опубликовали экстренное штормовое предупреждение.
«В ближайший час и до конца суток 22 марта местами на севере Свердловской области ожидается очень сильный ветер с порывами 25 метров в секунду», — говорится в сообщении.
22 марта в некоторых районах Свердловской области ожидается сильный ветер.
В Уралгидрометцентре опубликовали экстренное штормовое предупреждение.
«В ближайший час и до конца суток 22 марта местами на севере Свердловской области ожидается очень сильный ветер с порывами 25 метров в секунду», — говорится в сообщении.