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Синоптики выпустили экстренное предупреждение о непогоде на севере области

22 марта в некоторых районах Свердловской области ожидается сильный ветер.

Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 70% 766 мм рт. ст. +6°

В Уралгидрометцентре опубликовали экстренное штормовое предупреждение.

«В ближайший час и до конца суток 22 марта местами на севере Свердловской области ожидается очень сильный ветер с порывами 25 метров в секунду», — говорится в сообщении.