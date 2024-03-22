В ущелье Уч-Кош в Крыму открылся 12-километровый маршрут

Маршрут начинается за ялтинским поселком Советское на кордоне «Грушевая поляна». Там расположена касса национального парка «Крымский». Она работает с девяти утра до пяти вечера. Там можно, предъявив документы, получить пропуск и купить билеты. Воспользоваться маршрутом можно в любой день недели.