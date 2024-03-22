В ущелье Уч-Кош в Крыму открылся 12-километровый маршрут

В ущелье Уч-Кош в Крыму открылся 12-километровый автомобильный маршрут. Об этом сообщается на Туристическом портале региона.
Маршрут начинается за ялтинским поселком Советское на кордоне «Грушевая поляна». Там расположена касса национального парка «Крымский». Она работает с девяти утра до пяти вечера. Там можно, предъявив документы, получить пропуск и купить билеты. Воспользоваться маршрутом можно в любой день недели.
— Туристы проедут по одному из самых длинных ущелий Крыма — Уч-Кош, — говорится в сообщении.
Финальная точка маршрута — выезд на кордон «Красный камень». Во время Великой Отечественной войны там находился лагерь Ялтинского партизанского отряда. Рядом расположена смотровая площадка с прекрасным видом на Южный берег Крыма.