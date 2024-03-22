На мосту «Миллениум» в Казани временно ограничат движение

Ранее мы писали, что в связи с переключением линий электропередачи возле поселка Осиново на трассе М7 20 марта временно приостановили движение транспорта. Согласно сообщению пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора», ограничение вводилось с 10:00 до 10:30 на участке автомобильной дороги км 788+820.