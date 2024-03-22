Судебные приставы взыскали ущерб после ДТП с жительницы Хабаровского края

— Сотрудники Службы принудительного исполнения приняли ряд мер для понуждения женщины выплатить задолженность. В частности, обратили взыскание на денежные средства, находящиеся на ее банковских счетах. Кроме того, должнице запретили регистрационные действия в отношении ее транспортных средств. Для обеспечения исполнения судебного решения также вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 22 тысяч рублей, — рассказали в ГУ ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.