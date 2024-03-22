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Судебные приставы взыскали ущерб после ДТП с жительницы Хабаровского края

Суд обязал виновницу аварии выплатить более 310 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Ответственную за ДТП жительницу Хабаровского края обязали судебным решением возместить ущерб в размере более 310 тысяч рублей, причиненный автомобилю пострадавшего человека. Однако она не выполнила это решение добровольно. В результате сотрудники органов принудительного исполнения начали исполнительное производство, направив в отдел судебных приставов по Комсомольску № 2 запрос о взыскании долга.

— Сотрудники Службы принудительного исполнения приняли ряд мер для понуждения женщины выплатить задолженность. В частности, обратили взыскание на денежные средства, находящиеся на ее банковских счетах. Кроме того, должнице запретили регистрационные действия в отношении ее транспортных средств. Для обеспечения исполнения судебного решения также вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 22 тысяч рублей, — рассказали в ГУ ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

В результате применения мер принудительного исполнения комсомольчанка была вынуждена оплатить долг, выплатив компенсацию по делу о ДТП.