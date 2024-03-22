Речные перевозки между Казанью и Самарой планируют запустить в 2025 году

Между Казанью и Самарой планируют запустить речные перевозки в 2025 году. Предполагается, что на маршруте будет восемь остановок, включая Болгар, Ульяновск, Тольятти. Время в пути составит 10 часов 50 минут.
Поездки будут осуществляться на скоростном пассажирском судне «Метеор». Пока они ходят только в Ульяновск и Чебоксары, и три суда старого поколения курсируют внутри республики, сообщает «Флот РТ».
Напомним, в октябре был запущен первый рейс на «Метеоре-2020» из Татарстана в Чебоксары. Заинтересованность в создании перевозок проявили обе стороны. Также планируется запустить рейсы в Пермь и Башкортостан.