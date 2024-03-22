800 детей из Белгородской области начнут учиться в Петербурге

Напомним, с 1 апреля по всей России стартует приемная компания по зачислению детей в первый класс. Родители будущих первоклассников смогут записать свое чадо в школу через «Госуслуги» или соответствующий региональный портал. При этом предусмотрена возможность подать документы лично в школу или заказным письмом.