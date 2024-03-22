800 детей из Белгородской области начнут учиться в Петербурге

Около 800 детей из Белгородской области начнут учиться в школах Петербурга со следующей четверти. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
— Наша задача — не просто принять и разместить детей из Белгородской области. Самое главное — сделать так, чтобы ребята учились, чтобы у них не прерывался образовательный процесс, — привела пресс-служба городского правительства слова градоначальника Александра Беглова.
Будущие петербургские ученики начнут приезжать в Северную столицы уже со следующей недели. Помимо основной группы школьников город на Неве примет педагогов, которые их будут сопровождать. К слову, места для размещения и обучения детей уже подготовлены.
Напомним, с 1 апреля по всей России стартует приемная компания по зачислению детей в первый класс. Родители будущих первоклассников смогут записать свое чадо в школу через «Госуслуги» или соответствующий региональный портал. При этом предусмотрена возможность подать документы лично в школу или заказным письмом.