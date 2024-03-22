Школьников научат играть на гитаре и исполнять песни разных стран

МИНСК, 22 мар — Sputnik. В школах Беларуси вводят ряд новых музыкальных факультативов, соответствующее постановление министерства образования № 3 от 9 января опубликовано на национальном правовом интернет-портале в пятницу.
Учеников 1−9 классов будут обучать игре на разных музыкальных инструментах: гитаре, скрипке, фортепиано, цимбалах, синтезаторе. Факультативные программы рассчитаны на 68 часов в 1−2 классах и 70 часов в 3−9 классах.
Занятия будут проводиться в индивидуальной форме из расчета два учебных часа в неделю на каждого учащегося.
В конце каждого учебного полугодия у школьников будет возможность показать свои навыки на академическом концерте. Там они будут исполнять не только классическую музыку, но и произведения современных композиторов — это могут быть композиции различных стилей и жанров.
Что касается игре на скрипке, то педагоги научат детей играть русские, украинские, белорусские, латышские, литовские, английские, немецкие, польские, чешские, венгерские народные песни, а также произведения известных классических авторов — Вивальди, Моцарта, Чайковского, Шостаковича, Бетховена и других.
В конце учебного года при переходе в следующий класс школьники будут исполнять две-три пьесы различного характера, при этом одна из композиций может быть исполнена дуэтом.
На факультативе по фортепиано дети в течение года будут изучать пять-семь различных музыкальных произведений, после чего примут участие в академическом концерт, на котором исполнят репертуар таких авторов, как Бах, Черни, Глинка, Бетховен.
Также школьники смогут научиться играть на цимбалах в рамках отдельного факультатива. За год они освоят от 8 до 12 пьес песенного и танцевального характера.
И еще один факультатив — игра на синтезаторе. Младшие классы будут изучать детские песенки, в том числе из репертуара американских, немецких, мексиканских, французских и чешских исполнителей.
В то же время старшие классы разучат композиции группы The Beatles, песню к мультфильму «Анастасия» американского композитора Дэвида Ньюмана, песню Олега Митяева «Как здорово» и других.
Ранее 10 февраля Минобр опубликовал постановление, которым утверждался ряд музыкальных факультативов в школах. В частности, для 8−9 классов появился факультатив «Музыкальный театр», для 8 класса — «Современная музыка», для 11 класса — «Музыка популярных жанров ХХ века».
Также недавно в школах ввели ряд танцевальных факультативных программ.