В выходные циклон принесёт в Хабаровский край мокрый снег

На следующей неделе, последней мартовской в первой половине, по предварительному прогнозу синоптиков, ожидается погода без осадков, а потом не исключено, что к нам придет еще один циклон, который принесет с собой осадки. Ночи будут уже не такие холодные, всего −5…-10 градусов, при осадках 0…-5, днем воздух будет прогреваться до +3…+8 градусов тепла.