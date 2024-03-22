В выходные циклон принесёт в Хабаровский край мокрый снег

Вот и наступила у нас уже не календарная, а климатическая, настоящая весна! И мы чувствуем ее, особенно днем, наблюдая, как тает снег на тротуарах, журчат ручьи, весело чирикают воробьи, а люди не спешат по делам, подставляя лицо солнцу. Дождались! Но весной все переменчиво.
Вот и в предстоящие выходные нас ожидает тепло и снег.
— В субботу, 23 марта, на основной территории края обойдется без осадков, а вот в центральных и южных районах днем ожидается небольшие осадки в виде мокрого снега, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» ведущий сотрудник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва. — Ветер южный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью −7…-12 градусов, местами −13…-18, днем благодаря поступлению более теплого воздуха потеплеет до +4… +9 градусов.
Это потепление будет связано с приходом западного циклона, фронтальные разделы которого будут смещаться по территории края в воскресенье. С ними пройдут небольшие осадки, на западе и в центральных районах местами сильные в виде мокрого снега..
В тыл циклону будет вторгаться арктическая воздушная масса, поэтому усилится ветер, порывы его будут достигать 17−22 метров в секунду. Температура ночью достаточно высокая −2…-7 градусов, днем сильно не похолодает, столбик термометра покажет 0…+5 градусов. Но из-за ветра по ощущениям будет холодно. В Хабаровске 23 марта ожидается погода без существенных осадков, ветер юго-западный умеренный, температура ночью −8…-10 градусов, днем +4…+6.
— В воскресенье ночью ближе к утру через город будет смещаться холодный атмосферный фронт, он принесет с собой осадки, которые сохранятся в первой половине дня, — объяснил Никита Перерва. — Усилится юго-западный ветер до 17 −22 метров в секунду. Температура ночью −3 градуса, днем +2.
На следующей неделе, последней мартовской в первой половине, по предварительному прогнозу синоптиков, ожидается погода без осадков, а потом не исключено, что к нам придет еще один циклон, который принесет с собой осадки. Ночи будут уже не такие холодные, всего −5…-10 градусов, при осадках 0…-5, днем воздух будет прогреваться до +3…+8 градусов тепла.