В Хабаровске определили зоны запрета и скорость для самокатов

Администрация Хабаровска и шеринговая компания накануне «сезона самокатов» подписали соглашение о взаимодействии. Документ предусматривает необходимый блок обязанностей и прав обеих сторон, чтобы сделать пользование средствами индивидуальной мобильности максимально безопасным как для тех, кто пользуется самокатами, так и для пешеходов и автомобилистов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Соглашением определены зоны запрета и ограничения скоростного режима движения самокатов. Так, допускается их транспортировка только в ручном режиме до 5 км/час на мемориальном комплексе и у монумента на площади Славы, у стелы «Город воинской славы» на площади «Город воинской Славы», возле памятника маршалу Василевскому в парковой зоне стадиона имени Ленина, у фонтанного комплекса на площади имени Ленина, у мемориала «Героям Гражданской войны на Дальнем Востоке» на Комсомольской площади, возле памятника Дальневосточным пограничникам на Уссурийском бульваре и памятника Ерофею Хабарову на привокзальной площади, на площади имени Блюхера, в районе пешеходного фонтанного комплекса на стадионе имени Ленина, в детском парке имени Гайдара. До 15 км/час будет ограничена скорость движения на территории набережной в пятницу с 17:00 до 22:00, в субботу, воскресенье и праздничные дни — с 14:00 до 22:00.