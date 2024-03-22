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В Хабаровске определили зоны запрета и скорость для самокатов

Соглашение о взаимодействии подписали администрация города и представители шеринговой компании.

Источник: AmurMedia

Администрация Хабаровска и шеринговая компания накануне «сезона самокатов» подписали соглашение о взаимодействии. Документ предусматривает необходимый блок обязанностей и прав обеих сторон, чтобы сделать пользование средствами индивидуальной мобильности максимально безопасным как для тех, кто пользуется самокатами, так и для пешеходов и автомобилистов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Со стороны администрации Хабаровска подпись на документе поставил заместитель мэра города по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности Владислав Радомский, со стороны компании «ВУШ» — ее представитель Сергей Лаврентьев.

«Мы очень рады плотному взаимодействию с администрацией города, с ГИБДД, мы всё время в диалоге — это позволяет оперативно вносить корректировки в правила эксплуатации самокатов», — отметил представитель шеринговой компании.

Соглашением определены зоны запрета и ограничения скоростного режима движения самокатов. Так, допускается их транспортировка только в ручном режиме до 5 км/час на мемориальном комплексе и у монумента на площади Славы, у стелы «Город воинской славы» на площади «Город воинской Славы», возле памятника маршалу Василевскому в парковой зоне стадиона имени Ленина, у фонтанного комплекса на площади имени Ленина, у мемориала «Героям Гражданской войны на Дальнем Востоке» на Комсомольской площади, возле памятника Дальневосточным пограничникам на Уссурийском бульваре и памятника Ерофею Хабарову на привокзальной площади, на площади имени Блюхера, в районе пешеходного фонтанного комплекса на стадионе имени Ленина, в детском парке имени Гайдара. До 15 км/час будет ограничена скорость движения на территории набережной в пятницу с 17:00 до 22:00, в субботу, воскресенье и праздничные дни — с 14:00 до 22:00.

После церемонии подписания соглашения прошло совещание с участием сотрудников городского управления торговли, представителей шеринговой компании и правоохранительных органов. Стороны обсудили меры обеспечения безопасности всех участников дорожного движения с началом открытия «сезона самокатов».

«В Хабаровске самокаты пользуются популярностью. Но наша задача — сделать все, чтобы обеспечивалась безопасность всех участников движения. Поэтому мы совместно с ГИБДД и представителями шеринговой компании намерены жёстко следить за исполнением соглашения», — подчеркнул заместитель мэра города по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности Владислав Радомский.