В Хабаровске определили зоны запрета и скорость для самокатов

Администрация Хабаровска и шеринговая компания накануне «сезона самокатов» подписали соглашение о взаимодействии. Документ предусматривает необходимый блок обязанностей и прав обеих сторон, чтобы сделать пользование средствами индивидуальной мобильности максимально безопасным как для тех, кто пользуется самокатами, так и для пешеходов и автомобилистов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Со стороны администрации Хабаровска подпись на документе поставил заместитель мэра города по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности Владислав Радомский, со стороны компании «ВУШ» — ее представитель Сергей Лаврентьев.
«Мы очень рады плотному взаимодействию с администрацией города, с ГИБДД, мы всё время в диалоге — это позволяет оперативно вносить корректировки в правила эксплуатации самокатов», — отметил представитель шеринговой компании.
После церемонии подписания соглашения прошло совещание с участием сотрудников городского управления торговли, представителей шеринговой компании и правоохранительных органов. Стороны обсудили меры обеспечения безопасности всех участников дорожного движения с началом открытия «сезона самокатов».
«В Хабаровске самокаты пользуются популярностью. Но наша задача — сделать все, чтобы обеспечивалась безопасность всех участников движения. Поэтому мы совместно с ГИБДД и представителями шеринговой компании намерены жёстко следить за исполнением соглашения», — подчеркнул заместитель мэра города по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности Владислав Радомский.