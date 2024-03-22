Трамвайное движение от Невского до Сенной закроют до 1 мая

В связи с ремонтом трамвайных путей связи с ремонтом трамвайных путей связи с ремонтом трамвайных путей связи с ремонтом трамвайных путей, в период с 1:30 25 марта до 4:20 1 мая будет временно прекращено движение трамваев по Садовой улице, от Невского проспекта до Сенной площади. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».