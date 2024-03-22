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Трамвайное движение от Невского до Сенной закроют до 1 мая

Ограничение введено в связи с ремонтом трамвайных путей.

В связи с ремонтом трамвайных путей связи с ремонтом трамвайных путей связи с ремонтом трамвайных путей связи с ремонтом трамвайных путей, в период с 1:30 25 марта до 4:20 1 мая будет временно прекращено движение трамваев по Садовой улице, от Невского проспекта до Сенной площади. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

На время ограничений трамвай № 3А будет курсировать от площади Репина по Садовой улице до Сенной площади. Трамвай № 3 проследует от площади Репина по Садовой улице, Лермонтовскому и Троицкому проспектам, 1-й Красноармейской улице, Загородному проспекту, Звенигородской, Марата и Колокольной улицам, Владимирскому и Литейному проспектам, Литейному мосту, улице академика Лебедева, Лесному проспекту, Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, Смолячкова улице, обратно по Лесному проспекту, до станции метро «Выборгская».