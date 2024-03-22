На западе Москвы разобьют сквер с разноуровневым освещением

Разработан проект разноуровневого освещения сквера, который разобьют рядом со станцией метро «Кунцевская». Об этом рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
«Одну из ключевых ролей в формировании образа будущей территории сыграет разноуровневое освещение, которое создаст особую атмосферу, а также станет яркой визитной карточкой этой благоустроенной зоны отдыха. На пешеходных дорожках и рядом с зелеными насаждениями парковой зоны установят грунтовые и консольные световые опоры. Уровень яркости будет увеличиваться снизу вверх — минимальный в пешеходной зоне, максимальный на уровне глаз», — пояснил Сергей Кузнецов.
Сквер площадью 3,5 тысячи квадратных метров появится на Молдавской улице. Он станет продолжением парка имени Ивана Франко. На территории сквера высадят более 40 видов растений. Периметр будут обрамлять деревья-крупномеры, такие как дуб, липа, клен и каштан. По словам Сергея Кузнецова, они станут живым ограждением, защитят от уличного шума и создадут тень и прохладу в жаркие дни. Кроме того, появятся композиции из цветущей гортензии, пепельной спиреи, листопадного кустарника.
Помимо этого, в сквер пересадят 82 дерева и 65 кустарников с расположенной рядом площадки, на которой строится офисно-делового центр. В здании планируется разместить офисы и объекты бытового назначения (продуктовые магазины, аптеки, кафе), а также организовать досуговые зоны.