На западе Москвы разобьют сквер с разноуровневым освещением

Сквер площадью 3,5 тысячи квадратных метров появится на Молдавской улице. Он станет продолжением парка имени Ивана Франко. На территории сквера высадят более 40 видов растений. Периметр будут обрамлять деревья-крупномеры, такие как дуб, липа, клен и каштан. По словам Сергея Кузнецова, они станут живым ограждением, защитят от уличного шума и создадут тень и прохладу в жаркие дни. Кроме того, появятся композиции из цветущей гортензии, пепельной спиреи, листопадного кустарника.