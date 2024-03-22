В трех районах столицы благоустроят 33 двора на средства от платных парковок

В Восточном Дегунине, Дмитровском районе и Марьине обновят 33 двора в 2024 году за счет средств от платных парковок, поступающих в городской бюджет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Все деньги от платных парковок передаются на благоустройство столичных дворов и улиц по решению Мэра Москвы. Средства направляются даже в те районы, где платных парковок нет. Жители могут сами выбрать, что необходимо обновить в их дворах, с помощью голосования в проекте “Активный гражданин” или обратившись к муниципальным депутатам», — отметил Максим Ликсутов.
Каждый год все средства, полученные от платных парковок, направляются на благоустройство столичных дворов. Специалисты обновляют газоны и детские площадки, освещение, асфальтовое покрытие и другие объекты.
Подробная информация с адресами размещена на сайтах управ в разделе «Благоустройство на средства от платных парковок».