В трех районах столицы благоустроят 33 двора на средства от платных парковок

«Все деньги от платных парковок передаются на благоустройство столичных дворов и улиц по решению Мэра Москвы. Средства направляются даже в те районы, где платных парковок нет. Жители могут сами выбрать, что необходимо обновить в их дворах, с помощью голосования в проекте “Активный гражданин” или обратившись к муниципальным депутатам», — отметил Максим Ликсутов.