Тройное пополнение произошло в семействе кенгуру Беннетта в зоопарке «Лимпопо»

Сразу тройное пополнение произошло в нижегородском зоопарке «Лимпопо» в семействе кенгуру Беннетта, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе зоопарка.
С разницей в несколько недель мамами там стали три самки кенгуру: Кнопка, Черри и Чапа, однако увидеть всех трех малышей удалось только сейчас.
«Процесс появления на свет потомства у кенгуру — уникальный и неповторимый. Поначалу понять визуально, есть ли малыш в сумке у мамы, просто невозможно — настолько он там крохотный. Малыш представляет собой маленький эмбрион, который постепенно формируется, развивается и превращается в маленького кенгуренка. Мы же со своей стороны наблюдаем за состоянием мам, контролируем, насколько увеличиваются их сумки и следим за периодичностью шевелений в сумке по мере формирования малышей, — сказал генеральный директор нижегородского зоопарка “Лимпопо” Владимир Герасичкин.
Увеличение сумок у будущих мам сотрудники зоопарка заметили еще в середине декабря. С того времени и до конца марта малыши развивались, постепенно формируясь в полноценную особь. На данный момент пол малышей пока неизвестен. Кенгурята пока не покидают сумок и лишь иногда высовывают голову для знакомства с внешним миром. Сейчас их рацион полностью состоит из маминого молока, а взрослую пищу они начнут пробовать к шести месяцам. Тогда же малыши и начнут покидать сумку матери.
Справка.
Кенгуру Беннетта — сумчатое млекопитающее семейства кенгуровых. Видовое название дано в честь австралийского натуралиста Джорджа Беннетта. Беременность у самок длится около 40 дней, а малыш, представляющий собой эмбрион, рождается совсем крошечным (около 1 см). Сразу после рождения, детеныш забирается сумку к маме и прикрепляется к соску. После этого он снова становится беспомощным зародышем, пассивно получая молоко матери, количество которого та регулирует при помощи сокращений мускулатуры. Голову из сумки матери кенгуренок начинает показывать только по истечении 2,5−3 месяцев пребывания в сумке.