Тройное пополнение произошло в семействе кенгуру Беннетта в зоопарке «Лимпопо»

Увеличение сумок у будущих мам сотрудники зоопарка заметили еще в середине декабря. С того времени и до конца марта малыши развивались, постепенно формируясь в полноценную особь. На данный момент пол малышей пока неизвестен. Кенгурята пока не покидают сумок и лишь иногда высовывают голову для знакомства с внешним миром. Сейчас их рацион полностью состоит из маминого молока, а взрослую пищу они начнут пробовать к шести месяцам. Тогда же малыши и начнут покидать сумку матери.