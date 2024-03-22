В Воронежской области вводят временные ограничения на перевозку грузов

Воронежская область ежегодно в весенний период вводит ограничение нагрузки на дороги. В этот период, по словам специалистов, полотно наиболее подвержено разрушениям.
В связи с этим, с 1 до 30 апреля нагрузка на ось транспортного средства не должна превышать 6,5 тонн. В сравнении с прошлым годом максимальная нагрузка увеличилась. Тоннаж будут контролировать автоматически на дорожных пунктах весогабаритного контроля.
Ограничение не распространяется на пассажирские автобусы, на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов и ряд других грузов.