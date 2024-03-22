Досрочный период сдачи ЕГЭ в Иркутской области стартует 26 марта

22 марта в Иркутской области, как и по всей стране, стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ. Всего в этот период участие в экзаменах примут 25 выпускников. Причём, только 5 из них будут проходить испытания в классическом формате ЕГЭ, остальные будут писать ГВЭ.