Депутаты ЗС Приангарья рассмотрят 26 вопросов на 9-й сессии

В проект повестки 9-й сессии Законодательного собрания Иркутской области вошли 26 вопросов. Проект был утвержден сегодня коллегией регионального парламента под председательством спикера Александра Ведерникова. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Депутаты Законодательного собрания рассмотрят ряд социальных законопроектов, в том числе по поддержке участников СВО и их семей. Так, в проект повестки вошли вопросы о внесении изменений в областной закон «О денежной выплате участникам специальной военной операции». Документ предусматривает увеличение единовременной выплаты в два раза — до 400 тысяч рублей. Также парламентарии во втором чтении рассмотрят проект закона, которым предлагается предоставлять многодетным семьям участников СВО бесплатные земельные участки вне очереди. Во втором чтении будет рассмотрен вопрос о предоставлении права использовать региональный материнский капитал на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых детей и родителей.
Кроме того, парламентарии заслушают отчет начальника ГУ МВД России по Иркутской области, доклад Уполномоченного по правам ребенка в регионе о результатах деятельности в 2023 году, отчет сенатора РФ — представителя от Законодательного собрания Иркутской области за 2023 год.