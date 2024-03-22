Депутаты ЗС Приангарья рассмотрят 26 вопросов на 9-й сессии

Депутаты Законодательного собрания рассмотрят ряд социальных законопроектов, в том числе по поддержке участников СВО и их семей. Так, в проект повестки вошли вопросы о внесении изменений в областной закон «О денежной выплате участникам специальной военной операции». Документ предусматривает увеличение единовременной выплаты в два раза — до 400 тысяч рублей. Также парламентарии во втором чтении рассмотрят проект закона, которым предлагается предоставлять многодетным семьям участников СВО бесплатные земельные участки вне очереди. Во втором чтении будет рассмотрен вопрос о предоставлении права использовать региональный материнский капитал на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых детей и родителей.