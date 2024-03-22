Посольство России трогательно поздравило казахстанцев с Наурызом

«Наурыз — праздник добрых пожеланий, щедрых угощений, широких улыбок и радости от встречи весны. Наурыз — символ новой жизни и счастливого будущего. Дети особенно любят и с восторгом ждут этот праздник. Самые маленькие представители посольства России от чистого сердца поздравляют всех с праздником Наурыз и желают: Наурыз мейрамы құтты болсын!» — говорится в поздравлении посольства.