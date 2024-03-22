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Посольство России трогательно поздравило казахстанцев с Наурызом

Голосами детей поздравило посольство России казахстанцев с Наурызом, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

На видео школьники в казахских национальных костюмах держат в руках баурсаки и поздравляют всех на казахском языке.

«Наурыз — праздник добрых пожеланий, щедрых угощений, широких улыбок и радости от встречи весны. Наурыз — символ новой жизни и счастливого будущего. Дети особенно любят и с восторгом ждут этот праздник. Самые маленькие представители посольства России от чистого сердца поздравляют всех с праздником Наурыз и желают: Наурыз мейрамы құтты болсын!» — говорится в поздравлении посольства.

Ранее посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм записал видеопоздравление казахстанцам в честь Наурыза.