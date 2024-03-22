Младенцев с аномальным пищеводом и кистой яичника спасли врачи в Хабаровске

У мальчика была аномалия пищевода, а у девочки — киста яичника, рассказали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.
Обе операции прошли в Перинатальном центре имени Постола. Первый ребёнок страдал атрезией пищевода — пороком развития, при котором пищевод формируется не полностью и представляет собой несколько разобщённых сегментов. Врачи вскрыли малышу грудную клетку и выполнили эзофагопластику — теперь он сможет нормально потреблять пищу и жидкости.
Второй младенец, девочка, страдала кистой яичника. Ей провели лапароскопическое иссечение и сделали операцию через небольшие отверстия. Благодаря этому методу хирургам удалось сохранить малышке весь орган — в дальнейшем он будет функционировать беспроблемно.
«Оперировала детей заведующая отделением хирургии новорожденных, врач-детский хирург Наталия Ненилина. На операции по иссечению кисты яичника в качестве ассистента присутствовала врач акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением Перинатального центра Марина Губченко», — рассказали в минздраве.