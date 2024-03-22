Младенцев с аномальным пищеводом и кистой яичника спасли врачи в Хабаровске

Обе операции прошли в Перинатальном центре имени Постола. Первый ребёнок страдал атрезией пищевода — пороком развития, при котором пищевод формируется не полностью и представляет собой несколько разобщённых сегментов. Врачи вскрыли малышу грудную клетку и выполнили эзофагопластику — теперь он сможет нормально потреблять пищу и жидкости.