Хабаровские врачи внедряют новую методику лечения рубцовых стенозов пищевода

В Краевой клинической больнице имени профессора С. И. Сергеева внедряют инновационный метод лечения рубцовых стенозов пищевода. Методика направлена на улучшение качества жизни пациентов, столкнувшихся с такой сложной патологией.
— Стеноз пищевода, вызванный рубцовыми изменениями в ткани, представляет собой серьезную проблему для пациентов, препятствующую нормальному пищеварению и употреблению жидкости. Традиционные методы лечения, такие как бужирование, обеспечивают лишь временное облегчение, и эффект от них не сохраняется на долгий срок, — рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Врачи ККБ имени Сергеева внедряют метод рассечения с последующей баллонной дилатацией, который позволяет расширить просвет пищевода изнутри с помощью специального раздувающегося баллона.