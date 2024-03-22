Хабаровские врачи внедряют новую методику лечения рубцовых стенозов пищевода

— Стеноз пищевода, вызванный рубцовыми изменениями в ткани, представляет собой серьезную проблему для пациентов, препятствующую нормальному пищеварению и употреблению жидкости. Традиционные методы лечения, такие как бужирование, обеспечивают лишь временное облегчение, и эффект от них не сохраняется на долгий срок, — рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.