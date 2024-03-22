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Хабаровские врачи внедряют новую методику лечения рубцовых стенозов пищевода

В ККБ имени Сергеева стали применять рассечение с дальнейшей баллонной дилатацией.

Источник: Комсомольская правда

В Краевой клинической больнице имени профессора С. И. Сергеева внедряют инновационный метод лечения рубцовых стенозов пищевода. Методика направлена на улучшение качества жизни пациентов, столкнувшихся с такой сложной патологией.

— Стеноз пищевода, вызванный рубцовыми изменениями в ткани, представляет собой серьезную проблему для пациентов, препятствующую нормальному пищеварению и употреблению жидкости. Традиционные методы лечения, такие как бужирование, обеспечивают лишь временное облегчение, и эффект от них не сохраняется на долгий срок, — рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Врачи ККБ имени Сергеева внедряют метод рассечения с последующей баллонной дилатацией, который позволяет расширить просвет пищевода изнутри с помощью специального раздувающегося баллона.

здоровье