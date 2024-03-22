«Амур» зовёт болельщиков в «Платинум Арену» на закрытие хоккейного сезона

«Тигры» в этом сезоне впервые за шесть лет вышли в плей-офф, но уступили в первом круге лидеру Восточной конференции — магнитогорскому «Металлургу». Тем не менее, болельщики считают этот турнир удачным и руководство «Амура» решило празднично закрыть этот сезон.

Организаторы готовят для хоккейных фанатов предматчевое шоу, работу фотозоны и нанесение аквагрима — все как на всех домашних играх хабаровской команды. Также «Амур» обещает провести мастер-шоу по игре в хоккей с шайбой.



Билеты на церемонию закрытия будут стоить 100 рублей, а их продажа начнется с 23 марта. Однако владельцы абонементов и дети до 6 лет (включительно, без предоставления места) посетить праздник могут бесплатно. Для этого владельцам сезонных билетов не нужно идти в кассу, они просто могут занять свое привычное место в «Платинум Арене».



Продажа билетов будет осуществляться онлайн на сайте клуба, а также в кассах «Платинум Арены» и в павильоне «Территория спорта» на площади им. Ленина.