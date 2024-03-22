В минздраве Башкирии рассказали, чем опасен гель-лак

Главный внештатный специалист регионального минздрава по дерматовенерологии Эдуард Камалов советует менять покрытие на ногтях каждые 2−3 недели. Продолжительное ношение гель-лака может привести к возникновению таких патологических состояний, как онихолизис — отслоение ногтевой пластины от ногтевого ложа и, как следствие, присоединение вторичной инфекции — синегнойной палочки, грибка. При педикюре могут появиться гематомы от давления обуви на чрезмерно отросшую ногтевую пластинку с покрытием.
«Не забывайте следить за состоянием ваших ногтей и обязательно снимайте гель-лак в положенные сроки. Если заметите патологические изменения в ногтевой пластине (поменялись форма, структура, цвет, появились отслойки, пустоты), то незамедлительно обратитесь к специалистам (врач-дерматолог, подолог) для диагностики, лечения и восстановления пораженной ногтевой пластины», — дали рекомендации в ведомстве.