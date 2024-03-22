В минздраве Башкирии рассказали, чем опасен гель-лак

Главный внештатный специалист регионального минздрава по дерматовенерологии Эдуард Камалов советует менять покрытие на ногтях каждые 2−3 недели. Продолжительное ношение гель-лака может привести к возникновению таких патологических состояний, как онихолизис — отслоение ногтевой пластины от ногтевого ложа и, как следствие, присоединение вторичной инфекции — синегнойной палочки, грибка. При педикюре могут появиться гематомы от давления обуви на чрезмерно отросшую ногтевую пластинку с покрытием.