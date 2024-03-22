Около 3% москвичей могут обходиться без гаджетов

«Аналитики столичного ДИТ подвели итоги исследования на тему использования цифровых устройств в Москве по итогам 2023 года. С каждым годом жители все активнее пользуются цифровыми устройствами и считают их неотъемлемой частью своей жизни — только 3% москвичей могут полностью обойтись без гаджетов», — значится в сообщении.
Отмечается, что порядка 50% москвичей владеют хотя бы одним умным устройством: умной колонкой, роботом-пылесосом и другими приборами. Заметный рост пользователей наблюдается среди москвичей старше 55 лет, что в том числе подтверждает и количество таких пользователей портала mos.ru, сейчас им пользуются 3,1 млн человек старше 55. При этом за последние три года таких пользователей стало больше в три раза.
Популярные гаджеты
«Почти 90% опрошенных не представляют жизнь без смартфона, а 50% — без ноутбука. И с каждым годом пользователей гаджетов в Москве становится все больше. Понимая этот тренд, город развивает цифровые платформы, экосистему онлайн-сервисов и мобильные приложения — специально для тех, кто предпочитает такой формат решения повседневных задач», — добавил руководитель продукта «Аналитика» ДИТ Иван Бутурлин, слова которого приводит пресс-служба.
Помимо смартфона и ноутбука, в топ самых востребованных устройств входит Wi-Fi роутер — без него не могут обойтись две трети опрошенных. Популярны также беспроводные наушники, планшеты, умные часы. В среднем для комфортной жизни москвичам необходимо четыре различных гаджета.
«Владельцы умных часов активнее других пользуются цифровыми устройствами и сервисами умного дома. Почти у половины опрошенных есть хотя бы одно устройство умного дома. Чаще всего это колонка, робот-пылесос, умные розетки, камеры и приборы освещения», — уточнили в департаменте.
При этом чаще других покупают умные камеры, датчики движения и другие устройства для обеспечения безопасности москвичи с детьми. Также 71% из них владеет как минимум одним планшетом. Самый значительный рост пользователей за последний год наблюдался среди жителей от 55 лет, они активно пользуются смартфонами, ноутбуками, планшетами, беспроводными наушниками.
«В числе самых популярных категорий покупок уже два года подряд остаются смартфоны и беспроводные наушники. Впервые за последние пять лет наблюдений незначительно выросла доля владельцев VR-очков и игровых приставок. Все больше людей покупают телевизоры с доступом в интернет. Сегодня смарт-ТВ есть у 71% владельцев телевизоров, такие модели позволяют смотреть онлайн-контент и пользоваться различными приложениями», — констатировали в пресс-службе.
Тренды и новинки
«Более половины владельцев смартфонов отметили, что пользуются ими для управления своими устройствами. Голосовой пользовательский интерфейс — один из актуальных трендов в области технологий. Встроенные системы распознают речь и позволяют управлять устройствами с помощью голосовых команд», — заявили в департаменте.
Там подчеркнули, что за последний год только у половины жителей появилось новое устройство — показатель примерно такой же, как и по итогам предыдущего исследования. Чаще горожане обновляют уже имеющуюся технику, а не интересуются новинками.
Специалисты прогнозируют, что цифровые устройства будут активнее развиваться в направлении взаимодействия друг с другом. Уже разработан единый стандарт подключения для устройств умного дома и интернета вещей, который обеспечивает беспрепятственную связь устройств от различных производителей. В смартфоны, планшеты и телевизоры внедряют чипы для поддержки функций виртуальной, дополненной и смешанной реальности.
«На рынке появляются новые форматы устройств, в частности, на смену фитнес-браслетам приходят более компактные и функциональные умные кольца и патчи с встроенными GPS и биометрическими датчиками. Мировые бренды все чаще предлагают гаджеты с гибкими экранами, выдвижными модулями камер и дополнительными дисплеями. Отмечается, что изменение формы гаджетов под потребности пользователя — тренд, формирующий будущее. Компании начали выпускать умные очки, которые работают в паре со смартфоном. У таких очков есть динамики, микрофоны и камера, они способны в реальном времени передавать видео», — заключили в пресс-службе ДИТ.