Около 3% москвичей могут обходиться без гаджетов

«На рынке появляются новые форматы устройств, в частности, на смену фитнес-браслетам приходят более компактные и функциональные умные кольца и патчи с встроенными GPS и биометрическими датчиками. Мировые бренды все чаще предлагают гаджеты с гибкими экранами, выдвижными модулями камер и дополнительными дисплеями. Отмечается, что изменение формы гаджетов под потребности пользователя — тренд, формирующий будущее. Компании начали выпускать умные очки, которые работают в паре со смартфоном. У таких очков есть динамики, микрофоны и камера, они способны в реальном времени передавать видео», — заключили в пресс-службе ДИТ.