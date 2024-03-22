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Первый в этом году запрет на посещение лесов введен в Беларуси

Запрет означает, что в лес нельзя заходить категорически, даже просто ради прогулок, для нарушителей предусмотрены штрафы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Первый в этом году запрет на посещение лесных массивов введен в Беларуси, это следует из данных интерактивной карты министерства лесного хозяйства.

Так, строго запрещено ходить в леса Клецкого района Минской области. Запрет введен в связи с первым классом пожарной опасности в этом регионе.

Помимо этого, в стране введены ограничения в 13 районах, большинство из них находятся в Брестской области. В частности, ограничения касаются Березовского, Брестского, Ивацевичского, Каменецкого и Пружанского районов.

Кроме того, ограничения введены в трех районах Минской области — Дзержинском, Минском и Столбцовском и в трех в Гродненской — Берестовицком, Волковысском и Свислочском, а также в двух районах Витебской области (Россонском и Шарковщинском).

В остальных районах Беларуси лесные массивы считаются полностью открытыми.

Между полным запретом и ограничением есть разница: во втором случае в лес ходить все-таки можно. К примеру, не возбраняется сбор ягод и грибов, но без разведения костров на привале. Также нельзя заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, запрещены турслеты и коллективные выезды с палатками.

Запрет означает, что в лес нельзя заходить категорически, даже просто ради прогулок. Для нарушителей предусмотрены штрафы. Исключение делается для лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов.