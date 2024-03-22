В Новороссийске отменили концерт из-за песен Земфиры

Согласно сообщениям СМИ, представители городской Ассоциации волонтеров СВО и организации «Рубеж» обратились к властям Новороссийска с просьбой отменить выступление и «обратить внимание на организаторов данного мероприятия». Активисты выступили против исполнения песен, авторы которых явно выражают негативное отношение к СВО и поддерживают ВСУ.



Решение об отмене концерта было принято владельцем заведения после беседы с сотрудниками управления торговли и потребительского рынка администрации Новороссийска.



Напомним, что в феврале 2023 года Минюст России признал Земфиру иностранным агентом из-за ее публичных высказываний в поддержку Украины и проведения концертов в странах, не являющихся союзниками России, а также из-за призывов против специальной военной операции. Земфира подала апелляцию на это решение, однако в марте 2024 года Мосгорсуд отклонил ее ходатайство о снятии статуса иностранного агента.