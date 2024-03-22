Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что новое направление трассы А-289 — один из самых значимых дорожных проектов региона. Дорога, как уточнил глава края, будет проходить в стороне от близлежащих населенных пунктов, что позволит вывести оттуда весь транзитный транспорт.
Протяженность трассы составит около 120 км. В администрации заявили, что расчетная скорость движения по ней — 120 км/ч. Планируется, что по дороге будут проезжать до 40 тыс. машин ежедневно. По всей протяженности трассы возведут 10 разноуровневых транспортных развязок и пешеходный переход, 15 путепроводов, 33 моста.
Ранее сообщалось, что на строительство трассы Джубга — Сочи потратят 1,4 трлн руб. Почти половину этих средств планируют привлечь из внебюджетных источников.
Вячеслав Рыжков.
До конца года откроют трассу от Краснодара до Крымского моста
Новая трасса от Краснодара до Крымского моста сократит время в пути до двух часов. Дорогу откроют до конца текущего года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что новое направление трассы А-289 — один из самых значимых дорожных проектов региона. Дорога, как уточнил глава края, будет проходить в стороне от близлежащих населенных пунктов, что позволит вывести оттуда весь транзитный транспорт.