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До конца года откроют трассу от Краснодара до Крымского моста

Новая трасса от Краснодара до Крымского моста сократит время в пути до двух часов. Дорогу откроют до конца текущего года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что новое направление трассы А-289 — один из самых значимых дорожных проектов региона. Дорога, как уточнил глава края, будет проходить в стороне от близлежащих населенных пунктов, что позволит вывести оттуда весь транзитный транспорт.

Протяженность трассы составит около 120 км. В администрации заявили, что расчетная скорость движения по ней — 120 км/ч. Планируется, что по дороге будут проезжать до 40 тыс. машин ежедневно. По всей протяженности трассы возведут 10 разноуровневых транспортных развязок и пешеходный переход, 15 путепроводов, 33 моста.

Ранее сообщалось, что на строительство трассы Джубга — Сочи потратят 1,4 трлн руб. Почти половину этих средств планируют привлечь из внебюджетных источников.

Вячеслав Рыжков.

строительство