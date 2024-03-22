В Молдове упростят процедуру регистрации автомобилей.

Кроме того, владелец сможет передать право собственности на автомобиль без обязательного представления транспортного средства. Больше не потребуется копия свидетельства о регистрации и снятии с учёта автотранспорта. При этом срок в пять рабочих дней, предусмотренный для проверки автомобиля, будет продлён до 30 дней, передаёт mybusiness.md.