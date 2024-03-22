Белорусский онколог рассказал про уникальную операцию Minsk-Koln pouch

Он пояснил, что это довольно тяжелая группа пациентов, которые страдает раком мочевого пузыря и когда требуется его удаление. В 1990-е годы удаляли мочевой пузырь, а мочеточники или выводили на кожу, или пересаживали в непрерывный кишечник. Специалист отметил, что от рака человек выздоравливал, однако начинал болеть всевозможными воспалительными заболеваниями. Все дело в том, что инфекция попадала через трубки или же из кишечника в почки. Чаще всего пациенты умирали именно от почечной недостаточности.