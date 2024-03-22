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Белорусский онколог рассказал про уникальную операцию Minsk-Koln pouch

Онколог сказал про уникальную операцию, получившую название Minsk-Koln pouch.

Источник: Комсомольская правда

Профессор, академик, заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергей Красный в эфире телеканала ОНТ рассказал подробности операции, которая вписала Минск в историю мировой онкологии.

Красный уточнил, о какой именно операции идет речь:

— Речь идет об операции, которая была названа Minsk-Koln pouch. Pouch — это резервуар.

Он пояснил, что это довольно тяжелая группа пациентов, которые страдает раком мочевого пузыря и когда требуется его удаление. В 1990-е годы удаляли мочевой пузырь, а мочеточники или выводили на кожу, или пересаживали в непрерывный кишечник. Специалист отметил, что от рака человек выздоравливал, однако начинал болеть всевозможными воспалительными заболеваниями. Все дело в том, что инфекция попадала через трубки или же из кишечника в почки. Чаще всего пациенты умирали именно от почечной недостаточности.

Красный рассказал, что в то время были разработаны операции искусственного мочевого пузыря, когда из участка кишки формировался резервуар по типу футбольного мяча.

— Этот резервуар пришивался к мочеиспускательному каналу, туда пересаживались мочеточники.

Он отметил, что было прооперировано очень много таких пациентов, добавив, что операции очень тяжелые, так как они длились около 8−9 часов каждая. Сейчас такие операции выполняются гораздо быстрее — за 3−4 часа. По словам специалиста, белорусские врачи шагнули дальше и разработали операцию для тех, у кого был поражен, кроме мочевого пузыря, еще и мочеиспускательный канал.

Красный заметил, что обычно операцию называют по имени хирурга, однако скромность не позволила это сделать.

— И в то время к нам приехал наш большой друг, профессор Аксель Хайденрайх из Германии. Мы с ним дружим с 1990-х годов. Сейчас он легенда урологии, работает в Кельне.

Он объяснил, что Хайденрайх посмотрел на проведение операции, перенял опыт и начал ее выполнять в своей клинике в Кельне.

— Когда он внес туда несколько изменений, уже пользуясь своим опытом, он предложил опубликовать совместные результаты. И тогда мы решили назвать Minsk-Koln pouch.

Он подчеркнул, что именно под таким названием она и вошла в литературу.

— Хотя некоторые мои ученики в восточных, в основном, странах называют ее «операция Красного».

Ранее мы собрали, что можно и нельзя делать в день Жаворонка 22 марта, который называют Сорок Сороков.