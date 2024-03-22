Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сегодня в Омске пройдет первый в этом году субботник

Мероприятие запланировано на 22 марта.

В Кировском округе 22 марта планируют провести первый с начала года субботник. После зимы уборка запланирована на аллее Памяти на улице Бережного.

На аллее провели работы по замене тротуарной плитки, а также установили малые архитектурные формы и озеленили территорию.

Сегодня жители Омска вновь могут отобрать общественные территории, которые будут благоустроены в 2025 году. В голосовании участвуют граждане старше 14 лет. Зарегистрироваться можно через портал «Госуслуги» на платформе 55.gorodsreda.ru

ЖКХ