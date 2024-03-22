Сегодня в Омске пройдет первый в этом году субботник

В Кировском округе 22 марта планируют провести первый с начала года субботник. После зимы уборка запланирована на аллее Памяти на улице Бережного.
На аллее провели работы по замене тротуарной плитки, а также установили малые архитектурные формы и озеленили территорию.
Сегодня жители Омска вновь могут отобрать общественные территории, которые будут благоустроены в 2025 году. В голосовании участвуют граждане старше 14 лет. Зарегистрироваться можно через портал «Госуслуги» на платформе 55.gorodsreda.ru