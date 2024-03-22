На Кубани действует экстренное предупреждение о высокой пожароопасности

Жителям и гостям региона напомнил о том, что, находясь в лесах, нельзя пользоваться открытыми источниками огня рядом с сухой травой и поваленными деревьями. Разводить костер необходимо на открытых площадках. При этом место должно быть окружено минерализованной полосой не менее 0,5 м.