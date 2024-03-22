На Кубани действует экстренное предупреждение о высокой пожароопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«До конца суток 22 марта, в течение суток 23 марта местами в северо-западных районах края ожидается высокая пожароопасность 4 класса», — уточнили в ведомстве.
Жителям и гостям региона напомнил о том, что, находясь в лесах, нельзя пользоваться открытыми источниками огня рядом с сухой травой и поваленными деревьями. Разводить костер необходимо на открытых площадках. При этом место должно быть окружено минерализованной полосой не менее 0,5 м.
«По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей», — напомнили спасатели.
При возникновении ЧС необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112 или на единый номер пожарных и спасателей — 101.