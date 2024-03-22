Погода в Ростове-на-Дону в выходные 23 — 24 марта: сначала похолодание, а потом потепление до +14

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 23 — 24 марта будет переменчивой. Если в субботу холодный ветер и пасмурное небо не будут располагать к прогулкам, а в воскресенье — снова курс на потепление. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.
В Ростове-на-Дону в субботу, 23 марта, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный с переходом на южный и юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до +2, днем +8−10 градусов.
В воскресенье, 24 марта, также ожидается облачная погода, но уже не такая пасмурная как днем ранее. Ветер юго-западный и южный: ночью 4−9 метров в секунду, а днем усилится до 7−12 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +3−5 градусов, а днем +12−14.
В Ростовской области оба выходных дня обещают быть облачными. В субботу ночью по югу, а днем в отдельных районах небольшой дождь. В ночные часы и утром местами туман, а по северу региона даже изморозь. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на южный и юго-западный со скоростью 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до +5, по северу похолодает до −4 мороза, а днем столбики термометров поднимутся до +6−11 тепла.
В субботу в целом потеплеет. В отдельных районах пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами осядет туман. Ветер юго-западный и южный: ночью будет дуть слабее — 4−9 метров в секунду, а днем активнее — 7−12 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха составит +1−6 градусов, днем +7−12, а по югу потеплеет до +15 градусов.