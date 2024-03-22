Погода в Ростове-на-Дону в выходные 23 — 24 марта: сначала похолодание, а потом потепление до +14

В Ростовской области оба выходных дня обещают быть облачными. В субботу ночью по югу, а днем в отдельных районах небольшой дождь. В ночные часы и утром местами туман, а по северу региона даже изморозь. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на южный и юго-западный со скоростью 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до +5, по северу похолодает до −4 мороза, а днем столбики термометров поднимутся до +6−11 тепла.