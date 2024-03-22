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Густой туман затянул дамбу Петербурга. Водителей просят быть осторожными

Густой туман снизил видимость на дамбе Петербурга.

Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 70% 766 мм рт. ст. +6°
Источник: Фонтанка.ру

Водителей предупреждают о сложных погодных условиях на дамбе в Петербурге. Из-за тумана на дороге сильно снизилась видимость.

Утром 22 марта комплекс защитных сооружений Петербурга накрыло густым туманом, сообщает пресс-служба Дирекции КЗС. Видимость на магистрали составляет не более 200−300 метров.

Водителей призывают соблюдать осторожность при проезде по дамбе: снизить скорость, соблюдать дистанцию и включить противотуманки. В случае экстренной ситуации можно звонить дежурному диспетчеру КЗС по телефону 8 (812) 439−01−09 либо в экстренные службы по номерам 01 или 112.