Густой туман затянул дамбу Петербурга. Водителей просят быть осторожными

Водителей призывают соблюдать осторожность при проезде по дамбе: снизить скорость, соблюдать дистанцию и включить противотуманки. В случае экстренной ситуации можно звонить дежурному диспетчеру КЗС по телефону 8 (812) 439−01−09 либо в экстренные службы по номерам 01 или 112.