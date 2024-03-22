В Кузбасс пришли последние автобусы ЛиАЗы, которые распределили по городам

До этого по 10 автобусов отправились в Анжеро-Судженск и Новокузнецк, 8 уехали в Междуреченск, 7 — в Топкинский округ, по 6 — в Белово, Берёзовский, Юргу, Тяжинский и Яшкинский округа, по 5 в Гурьевский, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский округа, Киселевск, Прокопьевск, Тайгу и Таштагольский район. По 3 автобуса теперь у Ижморки, Осинников и Промышленновского, 2 — у жителей Крапивинского округа, один у мысковчан.