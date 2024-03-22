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В Кузбасс пришли последние автобусы ЛиАЗы, которые распределили по городам

Автобусы соответствуют современным стандартам, в том числе удобны для маломобильных людей.

Правительство Кузбасса сообщило, что в регион поступили последние пять ЛиАЗов. Два передали в Белово, по одному — в Гурьевск, Прокопьевск и Таштагол.

«В рамках масштабной модернизации транспортной системы мы приобрели 57 новых НЕФАЗов, 17 ЛИАЗов и 38 ПАЗов с удобными сиденьями и системой видеонаблюдения. Для этого было выделено 1,4 млрд рублей. Весь транспорт распределён по городам и муниципальным округам региона. В первую очередь машины отправили туда, где требовалась замена устаревшего подвижного состава», — сказал губернатор Сергей Цивилев.

До этого по 10 автобусов отправились в Анжеро-Судженск и Новокузнецк, 8 уехали в Междуреченск, 7 — в Топкинский округ, по 6 — в Белово, Берёзовский, Юргу, Тяжинский и Яшкинский округа, по 5 в Гурьевский, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский округа, Киселевск, Прокопьевск, Тайгу и Таштагольский район. По 3 автобуса теперь у Ижморки, Осинников и Промышленновского, 2 — у жителей Крапивинского округа, один у мысковчан.

Всего было закуплено 112 единиц техники. 17 автобусов из них ездят на природном газе.