Что почём: в Хабаровске картофель стоит меньше, чем в 2021 году

Рубрика «Что почём» отмечает очередную дату своего появления. В прошлый раз это событие мы отметили сравнением цен мартов 2021 года и 2022 года, в этом году мы решили повторить исследование, но стоимость продуктовой корзины сравним с ценами двухлетней давности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Яйца

За два года цены на этот продукт претерпели различные колебания и даже стали предметом пристального внимания высшего руководства страны. Сейчас десяток куриных яиц 1 категории на базе «Многорядов» и на Центральном рынке стоит по 120 рублей, на пять рублей дороже в торговой сети «Самбери» и 160 рублей в магазине «Экономыч». Два года назад минимальная стоимость яиц была 90 рублей.



Картофель

А вот картофель в «Экономыче» самый доступный, стоит 39,90 рублей за килограмм. Чуть дороже, по 40 рублей, он выйдет на продуктовой базе «Многорядов». В «Самбери» картошка из Приморья реализуется по цене 50 рублей за кило, а на Центральном рынке по 60 рублей. Отметим, что нынешние цены на картофель опустились ниже цен 2022 года, когда он стоил минимум 60 рублей, и ниже цен 2021 года — тогда он стоил 45 рублей.



Свинина

К сожалению, с мясом свинины это не работает, этот продукт только дорожает. Лопатка без кости на базе «Многорядов» стоит 350 рублей за кило. В «Самбери» самая доступная лопатка обойдется в 400 рублей, на Центральном рынке — 455 рублей, а в «Экономыче» 495 рублей за килограмм. В 2022 году минимальная цена была 300 рублей.



Курица

Еще один герой ценовых качелей 2023 года — курица. Замороженный цыпленок-бройлер в этом году дороже всего на Центральном рынке — 315 рублей за кило. В остальных местах можно найти по 310 рублей. Отметим, что в 2022 году он стоил 225 рублей.



Сахар

Традиционно сладкий товар на базе «Многорядов» найти в килограммовой фасовке проблематично. Здесь люди берут сахар пятикилограммовыми мешочками по цене 440 рублей. А вот на Центральном рынке можно найти сахар по цене 395 рублей за 5 кг, а также фасованный по 79 рублей за кило. В сети «Самбери» его реализуют по 77 рублей за килограмм. В «Экономыче» 5 кг сахара реализуют по цене 505 рублей, а вот килограммовые пачки — по цене 116 рублей. В 2022 году самый доступный сахар был по цене 65 рублей за кило.



Масло растительное

В прошлый раз торговые сети и база «Многорядов» держали минимальную цену в районе 135 рублей за литр. В этом году такие цены сохранились только на базе. В «Самбери» литр масла подешевел и обойдется в 117 рублей, в сети «Экономыч» — 128 рублей, а на Центральном рынке литр реализуют по цене 139 рублей.



Мука пшеничная высшего сорта

Пачка муки 2 кг на базе «Многорядов» стоит 85 рублей, что на 10 рублей дешевле чем два года назад. На Центральном рынке можно найти аналогичную муку по 89 рублей за 2 кг, а вот 1 кг здесь стоит 57 рублей. Столько же килограмм муки стоит в «Самбери», а пачка в 2 килограмма — 100 рублей. В «Экономыче» 100 рублей за пачку 2 кг, и 56 рублей за 1 килограмм. В 2022 года мука стоила 46 рублей за кило.