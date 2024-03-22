Руслан Болотов встретился с иркутянами и обсудил жилищные вопросы

На встречу с мэром пришли горожане с вопросами, которые касаются жилищной сферы.
На обсуждение были приглашены профильные специалисты — председатель комитета по градостроительной политике мэрии Евгений Харитонов, руководитель комитета городского обустройства Сергей Чертков, исполняющая обязанности директора регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Валерия Кошечкина, руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.
Как сообщает пресс-служба мэрии, горожане интересовались капитальным ремонтом зданий, расселением из аварийного жилья, а также приватизацией недвижимости. Руслан Болотов назначил ответственных лиц, которые будут курировать обращения, и поставил на личный контроль их исполнение.
«Мы продолжаем выстраивать системный подход в решении городских вопросов. Это одна из ключевых задач администрации. Все ресурсы направляем на то, чтобы Иркутск становился более комфортным и благополучным для жизни. Для этого привлекаем областное и федеральное финансирование, инвесторов, задействуем другие ресурсы. Работы сегодня проводятся в каждом районе, и наряду с этим решаем частные запросы от горожан», — отметил Руслан Болотов.
Напомним, глава Иркутска регулярно проводит встречи с жителями. Также в столице Приангарья на постоянной основе организуются открытые диалоги, в рамках которых мэр отвечает на вопросы представителей бизнеса, студенчества и иных граждан.