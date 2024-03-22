Руслан Болотов встретился с иркутянами и обсудил жилищные вопросы

«Мы продолжаем выстраивать системный подход в решении городских вопросов. Это одна из ключевых задач администрации. Все ресурсы направляем на то, чтобы Иркутск становился более комфортным и благополучным для жизни. Для этого привлекаем областное и федеральное финансирование, инвесторов, задействуем другие ресурсы. Работы сегодня проводятся в каждом районе, и наряду с этим решаем частные запросы от горожан», — отметил Руслан Болотов.