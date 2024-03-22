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Внимание: в центре Кишинева по некоторым улицам ограничено движение транспорта

22 марта с 09:00 до 12:00 частично будет приостановлено движение общественного транспорта по улицам: бул. Штефана чел Маре — ул. Чуфля — бул. Дачия — бул. Траян — ул. Гренобле — ул. Др. Бэчоюлуй — шоссе М3 (движение по одной полосе).

Источник: Комсомольская правда

Внимание: сегодня до полудня по некоторым улицам ограничено движение транспорта.

22 марта с 09:00 до 12:00 частично будет приостановлено движение общественного транспорта по улицам: бул. Штефана чел Маре — ул. Чуфля — бул. Дачия — бул. Траян — ул. Гренобле — ул. Др. Бэчоюлуй — шоссе М3 (движение по одной полосе).

Как сообщили в примарии, движение перекрыто в связи с проведением спортивного марафона.

В указанный промежуток времени общественный транспорт будет перенаправлен на прилегающие улицы.

Источник: t.me/aifmd.