Внимание: в центре Кишинева по некоторым улицам ограничено движение транспорта

22 марта с 09:00 до 12:00 частично будет приостановлено движение общественного транспорта по улицам: бул. Штефана чел Маре — ул. Чуфля — бул. Дачия — бул. Траян — ул. Гренобле — ул. Др. Бэчоюлуй — шоссе М3 (движение по одной полосе).