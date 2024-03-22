Внимание: в центре Кишинева по некоторым улицам ограничено движение транспорта

Внимание: сегодня до полудня по некоторым улицам ограничено движение транспорта.
22 марта с 09:00 до 12:00 частично будет приостановлено движение общественного транспорта по улицам: бул. Штефана чел Маре — ул. Чуфля — бул. Дачия — бул. Траян — ул. Гренобле — ул. Др. Бэчоюлуй — шоссе М3 (движение по одной полосе).
Как сообщили в примарии, движение перекрыто в связи с проведением спортивного марафона.
В указанный промежуток времени общественный транспорт будет перенаправлен на прилегающие улицы.
Источник: t.me/aifmd.