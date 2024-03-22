В Башкирии начался досрочный период сдачи ЕГЭ

26 марта будут писать экзамен по русскому языку, 29 марта — по математике базового и профильного уровней, 2 апреля есть возможность сдать биологию, физику и иностранные языки (письменную часть), 5 апреля — устную часть иностранных языков, 9 апреля — обществознание и информатику, 12 апреля — историю и химию. С 15 по 22 апреля резервные дни для всех предметов.