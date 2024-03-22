Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии начался досрочный период сдачи ЕГЭ

В России начинается досрочный период ЕГЭ-2024, сообщает минпросвящения. До 22 апреля экзамены будут сдавать почти 3 000 школьников. Уже сегодня выпускники испытают свои знания по географии и литературе.

Источник: Башинформ

26 марта будут писать экзамен по русскому языку, 29 марта — по математике базового и профильного уровней, 2 апреля есть возможность сдать биологию, физику и иностранные языки (письменную часть), 5 апреля — устную часть иностранных языков, 9 апреля — обществознание и информатику, 12 апреля — историю и химию. С 15 по 22 апреля резервные дни для всех предметов.

В числе самых популярных дисциплин — русский язык, базовая и профильная математика, обществознание, биология и английский язык.

Напомним, досрочный период сдачи ЕГЭ предназначен для выпускников, которые не смогут присутствовать на экзаменах в основной период по уважительным причинам.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что выпускники этого года смогут пересдать экзамен по одному из предметов на выбор.

образование