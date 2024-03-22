Гранд-финал «САМ. ФЕСТа» пройдет на площади Куйбышева в Самаре 12 июня

Стала известна дата проведения в Самаре третьего всероссийского фестиваля-конкурса авторской музыки «САМ. ФЕСТ». Гранд-финал пройдет в День России, 12 июня, на площади Куйбышева. А заявки на участие начинают принимать 22 марта.
— За два года «САМ. ФЕСТ» стал визитной карточкой Самарской области, уникальным проектом для обмена опытом и развития талантов участников. На одной сцене собираются известные исполнители и начинающие самобытных артисты со всех уголков страны, — рассказали в правительстве региона.
В этом году фестиваль поддержит тему общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа России. Заявки на участие принимаются по 14 апреля. Участвовать могут авторы любых композиций, в том числе инструментальных.
Главным призом остается запись и выпуск собственного альбома при участии профессионалов мирового уровня. Нововведением стало то, что отборочные туры проекта пройдут в онлайн-формате, а мастер-классы от профессионалов музыкальной индустрии и кураторов проекта будут доступны для всех подавших заявки.