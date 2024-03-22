Гранд-финал «САМ. ФЕСТа» пройдет на площади Куйбышева в Самаре 12 июня

— За два года «САМ. ФЕСТ» стал визитной карточкой Самарской области, уникальным проектом для обмена опытом и развития талантов участников. На одной сцене собираются известные исполнители и начинающие самобытных артисты со всех уголков страны, — рассказали в правительстве региона.