Омичи смогут отслеживать утерянный при перелёте багаж онлайн

Омский аэропорт купил права на использование системы поиска потерянного багажа Bags поиск. Как сообщили в пресс-службе компании, если по прилёте в Омск пассажир не найдёт свой чемодан, ему нужно обратиться на стойку розыска багажа в зале прилёта терминала В. После нужно написать заявление о пропаже сумок и предъявить отрывную часть багажной бирки.