Омичи смогут отслеживать утерянный при перелёте багаж онлайн

Омский аэропорт купил права на использование системы поиска потерянного багажа Bags поиск. Как сообщили в пресс-службе компании, если по прилёте в Омск пассажир не найдёт свой чемодан, ему нужно обратиться на стойку розыска багажа в зале прилёта терминала В. После нужно написать заявление о пропаже сумок и предъявить отрывную часть багажной бирки.
Указанные данные пассажира внесут в систему «Bags поиск». Каждому заявлению программа присваивает номер, по которому можно отследить статус утерянных сумок. Когда багаж прибудет в Омск, пассажиру придёт уведомление.
Омский аэропорт купил права на использование этого сервиса за 414 тысяч рублей. Такая информация появилась на портале Госзакупок.
До введения санкций некоторые российские авиакомпании пользовались международной системой поиска багажа. После того, как доступ к этому сервису закрылся, УК «Аэропорты Регионов» разработала сервис Bags поиск. В настоящее время к этой программе подключены 56 российских аэропортов и 13 авиакомпаний («Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», «Россия», Red Wings, Nordwind и другие).