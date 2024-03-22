Госпогранкомитет: граждане Украины продолжают прибывать в Беларусь

В ведомстве уточнили, что с начала спецоперации РФ в Беларусь прибыли 166 469 украинцев. Больше всего украинских граждан приезжало через Польшу — 112 197 в общей сложности. Через Литву приехали — 33 633 человека, через украинско-белорусскую границу — 15 932. Через границу с Латвией приехало — 4 707 человек.