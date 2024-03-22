Госпогранкомитет: граждане Украины продолжают прибывать в Беларусь

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Почти 20 тысяч украинцев прибыло в Беларусь с начала 2024 года, сообщили в пятницу в пресс-службе Госпогранкомитета Беларуси.
В ведомстве уточнили, что с начала спецоперации РФ в Беларусь прибыли 166 469 украинцев. Больше всего украинских граждан приезжало через Польшу — 112 197 в общей сложности. Через Литву приехали — 33 633 человека, через украинско-белорусскую границу — 15 932. Через границу с Латвией приехало — 4 707 человек.
Что касается текущего года, то украинцы продолжили прибывать, в основном, через Польшу.
«С начала года в нашу страну въехало 19 977 граждан Украины: транзитом через Польшу — 14 409, через Литву — 5 383, через Латвию — 171, через Украину — 14», — говорится в сообщении.
Украинские беженцы начали приезжать в Беларусь после начала специальной военной операции РФ — с февраля 2022 года.
Для приезжающих были организованы места временного проживания и пункты обогрева. Они располагались около деревень Гдень, Поддобрянка и погранперехода «Новая Гута». В местах временного пребывания дежурили волонтеры, медики и сотрудники МЧС.