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Госпогранкомитет: граждане Украины продолжают прибывать в Беларусь

Большинство украинских беженцев, как в прошлых годах, так и в 2024-м, приезжает в Беларусь из Польши.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Почти 20 тысяч украинцев прибыло в Беларусь с начала 2024 года, сообщили в пятницу в пресс-службе Госпогранкомитета Беларуси.

В ведомстве уточнили, что с начала спецоперации РФ в Беларусь прибыли 166 469 украинцев. Больше всего украинских граждан приезжало через Польшу — 112 197 в общей сложности. Через Литву приехали — 33 633 человека, через украинско-белорусскую границу — 15 932. Через границу с Латвией приехало — 4 707 человек.

Что касается текущего года, то украинцы продолжили прибывать, в основном, через Польшу.

«С начала года в нашу страну въехало 19 977 граждан Украины: транзитом через Польшу — 14 409, через Литву — 5 383, через Латвию — 171, через Украину — 14», — говорится в сообщении.

Украинские беженцы начали приезжать в Беларусь после начала специальной военной операции РФ — с февраля 2022 года.

Для приезжающих были организованы места временного проживания и пункты обогрева. Они располагались около деревень Гдень, Поддобрянка и погранперехода «Новая Гута». В местах временного пребывания дежурили волонтеры, медики и сотрудники МЧС.