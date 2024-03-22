Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военнослужащий с Кубани с позывным «Артас» погиб в зоне СВО

С Николаем Арзакаевым попрощались в Туапсинском районе.

Источник: пресс-служба администрации Туапсинского района

В Туапсинском районе Кубани попрощались с гвардии младшим сержантом Николаем Арзакаевым, который погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в Telegram (18+), сообщает ИА KrasnodarMedia.

Николай Арзакаев, 34-летний военнослужащий, погиб во время выполнения боевого задания. Глава района выразил искренние соболезнования семье погибшего.

Младший сержант Арзакаев, также известный под позывным «Артас», служил в качестве водителя в минометном расчете. Его преданность и мужество в борьбе за общее благо останутся в памяти тех, кто знал его, и в сердцах родных и близких.