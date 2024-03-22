Военнослужащий с Кубани с позывным «Артас» погиб в зоне СВО

В Туапсинском районе Кубани попрощались с гвардии младшим сержантом Николаем Арзакаевым, который погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в Telegram (18+), сообщает ИА KrasnodarMedia.
Николай Арзакаев, 34-летний военнослужащий, погиб во время выполнения боевого задания. Глава района выразил искренние соболезнования семье погибшего.
Младший сержант Арзакаев, также известный под позывным «Артас», служил в качестве водителя в минометном расчете. Его преданность и мужество в борьбе за общее благо останутся в памяти тех, кто знал его, и в сердцах родных и близких.