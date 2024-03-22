Курортный Ейск задыхается от зловония и тонет в «океане» мусора, который не вывозят

В редакцию информационного агентства обратился житель Ейска, с жалобой на мусорный коллапс в курортном городе. Мужчина рассказал о горах отходов, которые не вывозят коммунальные службы с площадок с мусорными контейнерами. В администрации города о проблеме знают, пытаются ее решить, но пока без особых успехов, сообщает ИА KrasnodarMedia.