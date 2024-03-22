Курортный Ейск задыхается от зловония и тонет в «океане» мусора, который не вывозят

В редакцию информационного агентства обратился житель Ейска, с жалобой на мусорный коллапс в курортном городе. Мужчина рассказал о горах отходов, которые не вывозят коммунальные службы с площадок с мусорными контейнерами. В администрации города о проблеме знают, пытаются ее решить, но пока без особых успехов, сообщает ИА KrasnodarMedia.
— Cлавный город-курорт Ейск. В нем уже неделю не вывозят мусор с площадок. Точнее, делают это в каком-то очень усеченном формате. Мэрия «кивает» на регионального оператора. Оператор кормит завтраками, в соцсетях горожане уже почти визжат от сложившейся ситуации, Роспотребнадзор посылает в прокуратуру, — объясняет Александр, обратившийся в редакцию.
Жители Ейска выплескивают в соцсетях свое возмущение ситуацией, жалуются на множащиеся кучи мусора, требуют от администрации города навести порядок. В мэрии города провели внеплановое заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, где обсуждали причины возникновения мусорного коллапса и пути его устранения. Вопрос наведения санитарного порядка в городе также поднимался на заседании постоянной депутатской комиссии Совета муниципального образования района.
На странице в соцсети «Вконтакте» (18+) администрация Ейского городского поселения со ссылкой на местную газету «Приазовские степи» (18+) опубликовала разъяснения о ситуации с вывозом мусора.
Проблемы с вывозом отходов в городе начались из-за того, региональный оператор ООО «Чистая станица» с начала марта прекратил финансирование работ субподрядчика — МУП «ККБУ». У последнего предприятия образовался долг в несколько млн рублей. Комбинат по факту перестал работать.
Сейчас уборкой мусора в Ейске занимаются «станичные» мусоровозы. На ликвидацию мусорных завалов выезжают 4−5 мусоровозов, а обычно вывоз мусора осуществляли не менее 20 машин комбината. Понятно, что они не справляются с очисткой территории города.
В Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края о проблеме сообщили.
— На регионального оператора подали в суд не только руководство МУП «ККБУ», администрации Ейска и Краснодарского края, но и территориальный отдел Роспотребнадзора. Дирекция ООО «Чистая станица» также подала встречные иски, — уточняется на странице администрации Ейска в соцсети.
В субботу 23 марта члены комиссии вновь соберутся на заседание, чтобы выработать план дальнейших действий по очистке Ейска от накопившегося мусора.
Редакция ИА KrasnodarMedia запросила комментарий о ситуации с мусором в Ейске в пресс-службе администрации Краснодарского края.