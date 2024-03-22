Пробки в Туапсе объяснили ремонтными работами на улице Сочинской

Ремонт дорожного покрытия проводят на участке автодороги «Барсовая — Дедеркой» (с 57 по 78 км). Контракт на выполнение работ подписан между собственником федеральной автодороги ФКУ Упрдор «Черноморье» и ООО «Майкопское ДРСУ».



К регулированию дорожного движения на участке привлекли сотрудников Госавтоинспекции.



Анастасия Донскова.