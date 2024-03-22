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Пробки в Туапсе объяснили ремонтными работами на улице Сочинской

Плотный затор в движении автотранспорта на улице Сочинской в Туапсе образовался 21 марта из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Источник: РИА "Новости"

Ремонт дорожного покрытия проводят на участке автодороги «Барсовая — Дедеркой» (с 57 по 78 км). Контракт на выполнение работ подписан между собственником федеральной автодороги ФКУ Упрдор «Черноморье» и ООО «Майкопское ДРСУ».

К регулированию дорожного движения на участке привлекли сотрудников Госавтоинспекции.

Анастасия Донскова.