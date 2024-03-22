Ремонт дорожного покрытия проводят на участке автодороги «Барсовая — Дедеркой» (с 57 по 78 км). Контракт на выполнение работ подписан между собственником федеральной автодороги ФКУ Упрдор «Черноморье» и ООО «Майкопское ДРСУ».
К регулированию дорожного движения на участке привлекли сотрудников Госавтоинспекции.
Анастасия Донскова.
Пробки в Туапсе объяснили ремонтными работами на улице Сочинской
Плотный затор в движении автотранспорта на улице Сочинской в Туапсе образовался 21 марта из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Ремонт дорожного покрытия проводят на участке автодороги «Барсовая — Дедеркой» (с 57 по 78 км). Контракт на выполнение работ подписан между собственником федеральной автодороги ФКУ Упрдор «Черноморье» и ООО «Майкопское ДРСУ».